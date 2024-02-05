Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ

Размер взыскания составил 1,5 тыс. рублей

САРАТОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Саратова признал местную жительницу Инну Мосину виновной по административному делу о демонстрации символики ЛГБТ и оштрафовал на 1,5 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать виновной по административному правонарушению, предусмотренному ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей", - сказала судья Наталья Афанасьева

Как сообщил ТАСС адвокат Мосиной Денис Руденко, протокол на девушку составили в январе 2024 года за три изображения в соцсети Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской), опубликованные несколько лет назад. "Насколько мне известно, это первый протокол, составленный в России по конкретному международному общественному движению ЛГБТ и его символике. С решением не согласны, будем его обжаловать", - сказал адвокат.

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

===========

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.