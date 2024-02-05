В центре Москвы избили гражданина Индии и украли у него часы Rolex за 200 тыс. рублей

По словам пострадавшего, он общался с девушкой в ночном клубе на Тверской улице, когда к нему подошли мужчины и вывели на улицу, где между ними произошла потасовка

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Гражданин Индии избит у ночного клуба в центре Москвы, у него также пропал кошелек с деньгами и часы Rolex. Общий ущерб составил более 274 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в полицию о случившемся потерпевший, 22-летний гражданин Индии. Он рассказал, что общался с девушкой в ночном клубе Lookin Rooms на Тверской улице, когда к нему подошли мужчины и вывели на улицу. Там между ними произошла потасовка.

"В ходе драки гражданина Индии несколько раз ударили по голове, он потерял сознание. Очнувшись, мужчина обнаружил отсутствие своих часов Rolex Oyster Perpetual стоимостью около 209 тыс. рублей. Также у него пропал кошелек, где находились 65 тыс. рублей. Общий ущерб заявителя составил 274 тыс. рублей", - добавил собеседник агентства.

По факту случившегося проводится проверка.