Полиция Москвы раскрыла убийство почти 16-летней давности

В ходе пересмотра дела подозрение пало на жительницу Ингушетии, которая в 2014 году убила другую женщину

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Полицейские раскрыли убийство женщины, произошедшее в Москве в 2008 году. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Оперативники столичной полиции раскрыли убийство женщины, произошедшее в 2008 году в Москве. Ее убийце предъявлено обвинение", - сказал собеседник агентства.

Тело было найдено в съемной квартире, женщина была задушена шарфом. Было возбуждено уголовное дело, но убийца до недавних пор оставался не пойманным. В ходе пересмотра дела подозрение пало на жительницу Ингушетии. Как выяснилось, таким же способом в 2014 году в Ингушетии она убила другую женщину. На малой родине она была задержана и осуждена. В итоге ей предъявлено новое обвинение.