CNN: около 700 тыс. жителей Калифорнии лишились электричества из-за непогоды

По данным телеканала, скорость ветра в районе города Санта-Клара достигала 157 км/ч, а в районе международного аэропорта Сан-Франциско - 96 км/ч

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Около 700 тыс. жителей штата Калифорния столкнулись с отключением электричества из-за сильного ветра и проливных дождей, сообщил телеканал CNN.

По его информации, скорость ветра достигала 157 км/ч в районе города Санта-Клара, а в районе международного аэропорта Сан-Франциско - 96 км/ч.

Центр прогнозирования погоды объявил о высоком риске наводнения, под угрозой которого находятся около 14 млн жителей южной части Калифорнии. Власти некоторых южных округов штата объявили об эвакуации жителей в местах наибольшего риска наводнения и оползней .