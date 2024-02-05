В Ереване на месте обрушения дома обнаружили тела двух человек

Причины взрыва уточняются, сообщили в пресс-службе МВД Армении

ЕРЕВАН, 5 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двух человек под завалами дома, обрушившегося в результате взрыва в районе Эребуни. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"К сожалению, мы нашли тела двух погибших людей под завалами", - отметили в ведомстве.

Как сообщили в понедельник в МВД Армении, взрыв произошел утром 5 февраля, причины пока уточняются. Спасатели позднее вызволили двух жителей из-под завалов дома. В пресс-центре Спасательной службы МВД добавили, что врачи оценивают состояние одного из спасенных как удовлетворительное, а состояние другого - как тяжелое. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.