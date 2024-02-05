СМИ: в Чили задержали двоих подозреваемых в разжигании пожаров

В зоне бедствия усилено патрулирование при участии полиции и военных, сообщает радиостанция BioBio Chile

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 февраля. /ТАСС/. Два человека задержаны по подозрению в том, что они спровоцировали пожары в Вальпараисо. Об этом сообщает радиостанция BioBio Chile.

Согласно данным радиостанции, задержанных подозревают в том, что они спровоцировали пожары в коммуне Винья-дель-Мар.

В зоне бедствия усилено патрулирование при участии полиции и военных.

2 февраля президент Чили Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. Кроме того, в регионе был введен комендантский час с 08:00 до 12:00 (с 14:00 до 18:00 мск) для обеспечения свободного передвижения пожарных. По данным властей, не менее 112 человек погибли в результате пожаров, огонь затронул площадь свыше 40 тыс. га.

В свою очередь президент Кубы Мигель Диас-Канель выразил соболезнования правительству и народу Чили в связи с жертвами лесных пожаров.