На Ставрополье возбудили дело после нападения стаи собак на подростка

Пострадавшему оказали медицинскую помощь

ПЯТИГОРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбудили на Ставрополье после нападения стаи бездомных собак на подростка. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по краю.

"По указанию руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Игоря Иванова по данному факту в следственном отделе по городу Минеральные Воды возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

При проведении мониторинга социальных сетей выявили публикацию о том, что в городском парке Минеральных Вод на подростка напала стая бездомных собак и покусала его. Молодому человеку оказали медпомощь.