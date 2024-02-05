Обвиняемый в финансировании экстремизма ученый Абрамов заявил, что его признали вменяемым

Член-корреспондент РАН отметил, что ему не требуется лечение

ЯРОСЛАВЛЬ, 5 февраля. /ТАСС/. Член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института программных систем им. А. К. Айламазяна Сергей Абрамов, который обвиняется в финансировании экстремистской деятельности, заявил, что психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

"Я был вменяемым тогда (на момент совершения преступления - прим. ТАСС), я вменяемый сейчас, и лечение не требуется. Это признала экспертиза областной психиатрической больницы", - сказал Абрамов ТАСС.

ТАСС не располагает официальной информацией на этот счет.

Ранее ученому было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). 12 апреля 2023 года суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Детали уголовного дела официально не сообщаются.

Ленинский районный суд Ярославля 30 ноября 2023 года отправил Абрамова в психиатрический стационар для проведения экспертизы. По словам ученого, он провел в больнице 12 дней. "Сейчас я нахожусь под подпиской о невыезде", - сказал он.

Ранее Абрамов возглавлял Институт программных систем им. А. К. Айламазяна РАН. В 2006 году получил премию правительства РФ в области науки и техники за разработку конструкторской и программной документации, подготовку промышленного производства и выпуск образцов высокопроизводительных вычислительных систем (суперкомпьютеров) семейства "Скиф" ряда I и ряда II.