Очередное слушание дела экс-главы УГИБДД по Ставрополью в суде КЧР назначили на 19 февраля

Алексею Сафонову инкриминировали 102 эпизода преступной деятельности, в частности, создание преступного сообщества, получение взяток и злоупотребление должностными полномочиями

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Черкесский городской суд Карачаево-Черкесии планирует два раза в неделю проводить заседания по делу обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Второе слушание назначили на 19 февраля, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Если нет возражений, следующие заседания [состоятся] 19 и 20 февраля", - сказал судья на первом слушании.

Алексея Сафонова обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (создание преступного сообщества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями). Всего ему инкриминировали 102 эпизода преступной деятельности.

По версии следствия, не позднее 2013 года Сафонов совместно с другими людьми создал и возглавил организованное преступное сообщество. Его участники с 2013-го по 2021-й год получили на территории Ставропольского края 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн рублей. По данным СК, незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы не привлекать водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечить их беспрепятственный проезд по территории региона.

Дело экс-главы УГИБДД по Ставропольскому краю в декабре 2023 года передали в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу.