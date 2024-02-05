Защита обжаловала решение нижегородского районного суда по делу о пропаганде ЛГБТ

Девушке назначили пять суток административного ареста после того, как она публично демонстрировала в одном из кафе серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 февраля. /ТАСС/. Сторона защиты обжаловала решение Сормовского районного суда Нижнего Новгорода, который ранее за пропаганду ЛГБТ назначил девушке административный арест сроком на пять суток. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артем Никитин.

"Да, сегодня подана [жалоба]", - сказал адвокат.

Ранее в пресс-службе Сормовского районного суда Нижнего Новгорода сообщали ТАСС, что девушке назначили административный арест сроком на пять суток по ч. 1 ст. 20.3 КоАП за пропаганду ЛГБТ. Суд установил, что она публично демонстрировала в одном из кафе Нижнего Новгорода свои серьги, на которых изображена символика экстремистского общественного движения.

В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.