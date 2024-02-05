На дне Онежского озера обнаружили фрагменты потерпевшего крушение Ми-8

Поврежденный корпус вертолета нашли на глубине 42 м

ТАСС, 5 февраля. На дне Онежского озера в Карелии обнаружили фрагменты вертолета Ми-8 МЧС, который накануне потерпел крушение во время тренировочного полета. Об этом сообщил глава региона Артур Парфенчиков.

"Спасатели обнаружили на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8. В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 м он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета", - написал он во "ВКонтакте".

Глава Карелии уточнил, что работы на мечте ЧП продолжаются.

Вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с тремя членами экипажа, совершавший тренировочный полет над Онежским озером в Карелии, перестал выходить на связь в ночь на 5 февраля. Его обломки были обнаружены на расстоянии 11 км от берега озера. Глубина Онежского озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 м. На месте ЧП собрана группировка сил и средств от РСЧС и МЧС России. Задействованы 95 человек, в том числе 29 водолазов.

В МЧС сообщили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело. Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета, среди них ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Как сообщили ТАСС в оперативных службах, причиной крушения вертолета Ми-8, по предварительным данным, стало его обледенение, предположив, что ситуация развивалась стремительно, так как экипаж не докладывал о каких-либо проблемах на борту.