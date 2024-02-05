В Калининграде бывших полицейских осудили по делу о хищении сигарет на 85,8 млн рублей

Преступление вскрылось, когда сигареты оказались в продаже

КАЛИНИНГРАД, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в Калининграде приговорил к семи, пяти и трем годам лишения свободы в зависимости от роли каждого в совершенных преступлениях бывшего начальника отдела по борьбе с преступлениями на объектах топливно-энергетического комплекса и потребительского рынка третьего отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного УМВД, его подчиненного и отца одного из фигурантов. Об этом сообщается в Telegram-канале Калининградского областного суда.

"Судом установлено, что в период с февраля по март 2016 года, находясь на территории Калининградской области, начальник отдела по борьбе с преступлениями на объектах топливно-энергетического комплекса и потребительского рынка управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД и двое его подчиненных, вывезли на подконтрольные им склады табачную продукцию, изъятую в ходе расследования уголовного дела. При этом сотрудников предварительного следствия они обманули, создав видимость законности перемещения сигарет (производство следственных действий). Всего они похитили таким образом 7 588 508 пачек общей стоимостью 85 818 307,64 рублей", - говорится в сообщении.

Хищение вскрылось, когда сигареты попали в продажу.

Подсудимых признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по уголовному делу), ч. 5 ст. 33 - ч. 3 ст. 303 УК РФ (пособничество в фальсификации доказательств по уголовному делу о тяжком преступлении), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), п. "б" ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).