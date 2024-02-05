Для запуска движения поездов в Сочи необходимо убрать еще около 10 тыс. куб. м селя

Как уточнили в РЖД, сход селевых масс продолжается

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Около 10 тыс. куб. м селевых масс остается убрать, чтобы восстановить движение поездов на перегоне Дагомыс - Лоо в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Около 10 тыс. куб. м селевых масс остается убрать, чтобы восстановить движение поездов на Черноморском побережье", - говорится в сообщении. В настоящее время железнодорожники убрали более 4,8 тыс. куб. м грунта, отметили в холдинге.

"Сход селевых масс продолжается. Чтобы остановить их и обеспечить безопасный пропуск поездов, ведется сбор грунта со склона", - подчеркнули в РЖД.

В компании сообщили, что многочасовые дожди в районе Сочи вызвали сильное переувлажнение грунта и движение селевых потоков. При этом установленный РЖД пост мониторинга на перегоне Дагомыс - Лоо первым прошедшей ночью зафиксировал сход и позволил предотвратить более серьёзные последствия. "Делаем все возможное, чтобы ускорить восстановление движения", - добавили в холдинге.