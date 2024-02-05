В Москве полиция нашла в машине приезжего 4 кг гашиша

Водителя задержали

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции и бойцы спецназа задержали в Москве водителя иномарки Mercedes, который перевозил около 4 кг гашиша. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сотрудники полиции и бойцы Росгвардии провели операцию, в ходе которой задержали приезжего из Таджикистана Максудзода Бахтовара Туфона, который ехал на автомобиле Mercedes по Кетчерской улице. В ходе осмотра под капотом машины было обнаружено 39 брикетов с гашишем. Общая масса запрещенного вещества составляла порядка 4 кг", - сказал собеседник агентства.

Водитель задержан, решается вопрос о его аресте. Возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств).