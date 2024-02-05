В Саратове разыскивают мужчину, подозреваемого в нападении на фельдшера

Сотрудники полиции установили личность нападавшего

САРАТОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Мужчину 76 лет заподозрили в нападении на фельдшера скорой помощи в Гагаринском районе Саратова. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

В понедельник днем в полицию поступило сообщение от медработников о том, что 30-летнему фельдшеру нанесли телесные повреждения.

"По предварительным данным, медики были вызваны для оказания помощи мужчине, который находился на трассе возле поселка Хмевка. В ходе госпитализации мужчина, по предварительной информации, находящийся в состоянии опьянения, ударил фельдшера. После этого ушел с места происшествия", - сообщили в управлении.

Сотрудники полиции установили личность нападавшего, им оказался житель Заводского района 1947 года рождения. Правоохранители устанавливают его местонахождение.