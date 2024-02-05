В Кузбассе овчарка вырвалась из вольера и напала на ребенка

Как уточнили в СК, четырехлетняя девочка погибла

КЕМЕРОВО, 5 февраля. /ТАСС/. Жительница Беловского района Кемеровской области во время кормления своей собаки оставила дверь вольера приоткрытой, в результате овчарка вырвалась и напала на находившуюся поблизости четырехлетнюю девочку. Ребенок погиб, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По версии следствия, [четырехлетняя] девочка пошла со знакомой 44-летней женщиной в один из домов, за которым та приглядывала ввиду проживания хозяев в другом городе. Находясь на прилегающей к дому территории, женщина, желая поставить чашку в вольер к собакам породы "кавказская овчарка", приоткрыла его дверь. В этот момент одна из собак вырвалась и напала на находившуюся поблизости девочку, причинив ей раны. Женщина отнесла девочку домой, где прибывшими работниками скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемую допросили. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.