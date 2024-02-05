Более 10 тыс. домов остались без света в столичном регионе Японии из-за снегопада

По данным агентства Kyodo, в Токио были госпитализированы около 40 человек в возрасте от 4 до 92 лет

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. Более 10 тыс. домов лишились доступа к электричеству в Японии из-за снегопада, который охватил столичный регион. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что соответствующие проблемы зафиксированы в Токио, а также в соседних префектурах Тиба, Канагава и Яманаси. Местные власти приступили к проведению восстановительных работ.

Из-за различных травм, полученных во время снегопада, в Токио были госпитализированы около 40 человек в возрасте от 4 до 92 лет. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет. В токийских аэропортах Нарита и Ханэда отменили по меньшей мере 100 рейсов, что затронуло около 11 тыс. пассажиров. Городские автобусы курсируют с увеличенными интервалами, движение транспорта серьезно затруднено.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии может выпасть до 8 см снега в ближайшие сутки. В горных районах интенсивность выпадения осадков за тот же период составит 25-40 см. Такой обильный по меркам Токио снегопад случается в столице Японии довольно редко.