В Москве до 7 мая продлили арест фигурантам дела о контрабанде 673 кг кокаина

Обвиняемые Аника Селезнева и Кирилл Князев собирались переправить контрабанду из Москвы в страны Евросоюза

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы на три месяца продлил арест бывшей студентке медицинского колледжа из Воронежа Анике Селезневой, а также Кириллу Князеву, обвиняемым в покушении на контрабанду 673 кг кокаина стоимостью более 2,5 млрд рублей, который они собиралась переправить из Москвы в страны Евросоюза. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, заседания прошли в закрытом режиме.

"Продлить обвиняемым срок содержания под стражей на три месяца, то есть до 7 мая 2024 года", - огласила резолютивную часть постановления судья.

Как следует из материалов уголовного дела, Селезнева в содеянном раскаялась и активно сотрудничает со следствием. Князев вину в покушении на контрабанду кокаина в брикетах, на которых был изображен футболист Лионель Месси в футболке сборной Аргентины, не признает.