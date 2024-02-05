Гособвинение просит суд арестовать имущество родственников экс-главы УГИБДД по Ставрополью

В их числе квартиры и земельные участки

ЧЕРКЕССК, 5 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель на первом в Черкесском городском суде Карачаево-Черкесии (КЧР) слушании дела обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова ходатайствовал об аресте имущества родственников подсудимого. В их числе квартиры и земельные участки, передает корреспондент ТАСС.

"У нас есть ходатайство о наложении ареста на имущество, в порядке предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ. <…> Вышеуказанное имущество приобретено обвиняемым на денежные средства, добытые преступным путем, и оформлено на указанных лиц, большинство из которых родственники Сафонова. Период приобретения имущества совпадает с временным промежутком, когда Сафоновым совершены инкриминируемые деяния", - сказал прокурор.

Адвокат Сафонова Сергей Шишов обратил внимание суда на то, что лица, на имущества которых государственный обвинитель просит наложить арест, не извещены о рассмотрении этого ходатайства. "А часть заявленного прокурором имущества, на которое он просит наложить арест, уже находится в собственности Российской Федерации", - подчеркнул адвокат.

Суд принял решение рассмотреть этот вопрос на следующих заседаниях с участие собственников обозначенного прокурором имущества.

Дело Сафонова в декабре 2023 года было передано в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ (создание преступного сообщества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями). Всего ему инкриминировано 102 эпизода преступной деятельности.

По версии следствия, не позднее 2013 года Сафонов совместно с другими сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и местными жителями создал и возглавил организованное преступное сообщество для получения незаконного обогащения. С 2013 по 2021 год участники ОПС получили на территории Ставропольского края 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн рублей. По данным СК, незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы не привлекать водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечить их беспрепятственный проезд по территории региона.