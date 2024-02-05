Кирилл Канахин участвовал в боевых действиях против РФ в Херсонской области

В прокуратуре Москвы сообщили, что в марте 2023 года актер участвовал в нападении на села в Брянской области, в мае того же года - на Белгородскую область

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бывший российский актер Кирилл Канахин принимал участие не только в нападении на села Брянской области, но и в боевых действиях против ВС РФ, которые велись в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"В августе 2022 года на территории Украины Канахин вступил в запрещенную в Российской Федерации и признанную террористической организацию "Русский добровольческий корпус", в составе которой с января по март 2023 года принял участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации в Херсонской области, которая 30 сентября 2022 года вошла в состав Российской Федерации", - сказали в прокуратуре.

В надзорном ведомстве добавили, что в марте 2023 года Канахин участвовал в нападении на села в Брянской области, в мае того же года - на Белгородскую область. Как уточнили в прокуратуре, под Брянском актер "с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств совершил террористический акт в отношении мирных жителей". Следствие квалифицировало действия Канахина по статье - госизмена путем перехода на сторону противника.

Ранее сообщалось, что 2-й Западный окружной военный суд получил материалы дела в отношении Канахина, который обвиняется в нападении на села Брянской области. В ноябре 2023 года Мещанский суд Москвы заочно отправил его под стражу. Он объявлен в международный розыск.

Канахин снимался в сериалах "Глухарь", "Участковый" и некоторых других.