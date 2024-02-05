В Калмыкии вынесли приговор осужденным, напавшим на сотрудников ИК

В результате нападения один сотрудник учреждения умер и семеро получили травмы

ЭЛИСТА, 5 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Республики Калмыкия в понедельник признал виновными двоих осужденных исправительной колонии (ИК) № 2 УФСИН РФ по Калмыки, напавших в августе 2022 года на сотрудников ИК, в результате чего один сотрудник учреждения умер и семеро получили травмы. Один из подсудимых приговорен к 25 годам особого режима, второй - к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Доказательства, собранные следственными органами СК РФ по Республике Калмыкия, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении двух осужденных, отбывающих наказание в ИК № 2 УФСИН России по республике. Приговором суда одному из подсудимых назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет особого режима с ограничением свободы на срок два года, второму фигуранту уголовного дела - в виде пожизненного лишения свободы в ИК особого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с каждого из осужденных в пользу одного из пострадавших взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей.

Установлено, что 5 августа 2022 года осужденные, вооруженные заточенной пластиной кустарного изготовления и арматурой с топорищем кустарного изготовления, напали на сотрудников колонии, причинив им травмы различной степени тяжести. В результате сотрудники колонии были доставлены в больницу, где один умер, второму был причинен тяжкий вред здоровью. Позднее осужденные проникли на территорию общежития, где, оказывая сопротивление при задержании, применили насилие в отношении шести сотрудников ИК, которые получили травмы.

Один из нападавших осужденных отбывал в колонии наказание в 3,5 года за совершение нескольких преступлений, в том числе грабежа, другой - в 15 лет за совершение нескольких преступлений, в том числе убийства, добавили в пресс-службе.