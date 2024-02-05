В Москве арестован инспектор безопасности РЖД, признавший вину в поджоге релейного шкафа

Роман Болдырев будет находиться под стражей до 3 апреля

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО 23-летнего инспектора подразделения транспортной безопасности РЖД Романа Болдырева, который в минувшие выходные недалеко от одной из столичных железнодорожных станций поджег ночью релейный шкаф, ему вменяется совершение террористического акта организованной группой. Как передает корреспондент ТАСС из зала суда, инспектор безопасности РЖД вину признал и написал явку с повинной.

"Избрать в отношении Болдырева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 апреля", - следует из постановления судьи.