Суд продлил арест москвичу Мищенко по делу о попытке вступить в "Легион "Свобода России"

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бабушкинский суд Москвы продлил до 7 марта срок задержания под стражей жителя Москвы Евгения Мищенко, обвиняемого в попытке вступить в украинский "Легион "Свобода России" (признан террористическим и запрещен на территории РФ), сторонником которого он является. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Бабушкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя <...> о продлении срока содержания под стражей Мищенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), сроком до 7 марта", - сказали в пресс-службе.

Вину Мищенко признал. Он был задержан правоохранительными органами 11 сентября 2023 года. Позднее ему предъявили обвинение, ему грозит до 20 лет лишения свободы.