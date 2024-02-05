Суд в Поморье приговорил экс-подполковника полиции к пяти годам колонии за избиение

Он ударил потерпевшего не менее 25 раз по голове и телу, плевал ему в лицо, а также несколько раз применил электрошокер

АРХАНГЕЛЬСК, 5 февраля. /ТАСС/. Архангельский областной суд приговорил экс-подполковника полиции к пяти годам колонии общего режима за избиение человека, который находился под административным надзором, сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Ранее районный суд назначил сотруднику полиции условный срок.

"По совокупности преступлений осужденному предстоит провести в колонии общего режима пять лет. Также областной суд постановил лишить осужденного специального звания "подполковник полиции", - сказали в пресс-службе.

28 января 2022 года в подразделение полиции в Плесецке обратился гражданин, находившийся под административным надзором, и передал инспектору заявление о выезде в другой населенный пункт. После чего поднадзорный обратился в дежурную часть с устным заявлением о привлечении инспектора к уголовной ответственности, указав, что сотрудник полиции отказалась ему представиться. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России по Плесецкому району избил заявителя: нанес не менее 25 ударов руками по голове и телу, плевал потерпевшему в лицо и выражался в его адрес грубой матерной бранью, а также не менее 10 раз ударил мужчину электрошокером.

Стремясь придать своим действиям видимость законности, подполковник составил не соответствующий действительности рапорт о том, что избитый им заявитель якобы оказал неповиновение его законному требованию.

Архангельский областной суд счел обоснованными доводы апелляционного представления о несправедливости назначенного наказания.