Суд вынес приговор экс-сотрудникам авиаучилища в Краснодаре за хищение 60 млн рублей

Они не признали вину

КРАСНОДАР, 5 февраля. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара вынес приговор по делу о присвоении выплат военнослужащим на общую сумму более 60 млн рублей в отношении бывшего главного бухгалтера краснодарского высшего военного авиационного училища Алексея Имаса и начальника расчетного отдела Яны Веретновой. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Алексею Имасу назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей (с 2019 года) и домашний арест. Назначенное наказание считается отбытым. Также Имасу надлежит выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей. Яне Веретновой назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно со штрафом в размере 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что приговор в законную силу не вступил.

В судебном заседании подсудимые вину не признали, однако, рассмотрев материалы дела и исследовав доказательства, суд счел ее доказанной.

Из приговора суда следует, что Имас с 2016 по 2018 год, занимая должность главного бухгалтера краснодарского военного авиаучилища, разработал схему хищения денег, в которую вовлек троих своих подчиненных, в том числе начальника расчетного отдела Веретнову. Подсудимые ежемесячно приписывали к отчетам о расходах крупные суммы, якобы выплаченные военнослужащим в виде денежного довольствия. Фиктивные выплаты оформлялись по несуществующим платежным ведомостям, сообщники оформляли расходные кассовые ордера и присваивали средства. В результате ими было похищено более 60 млн рублей. Потерпевшим по делу признано Министерство обороны России.

Суд также сохранил арест, наложенный на имущество осужденных. Иск Министерства обороны России о возмещении материального вреда будет рассмотрен в порядке гражданского производства, добавили в пресс-службе. Кроме того, уточняется, что двум бухгалтерам, вовлеченным в преступную схему, были вынесены обвинительные приговоры в июне 2020 года.