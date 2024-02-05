Число погибших в результате лесных пожаров в Чили достигло 122

Как уточнили судмедэксперты, были опознаны 32 тела

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 февраля. /ТАСС/. Не менее 122 человек погибли в результате лесных пожаров в Вальпараисо. Об этом сообщила служба судмедэкспертов.

По ее информации, "к 12:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 5 февраля поступили тела 122 тела погибших".

Как уточнили судмедэксперты, были опознаны 32 тела. Ранее сообщалось о 112 погибших.

Президент Чили Габриэль Борич 2 февраля объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. По оценкам властей, уничтожены или повреждены более 14 тыс. домов.