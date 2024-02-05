В Тульской области мобилизованного приговорили к шести годам колонии за оставление части

При оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, включая командный состав

ТУЛА, 5 февраля. /ТАСС/. Тульский гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного жителя Тульской области к шести годам колонии общего режима за самовольное оставление места службы без уважительной причины, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы и управления судебного департамента в регионе.

"Приговором суда Борматов И. В. признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Его признали виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца) и взяли под стражу в зале суда. "При оглашении приговора присутствовали около 400 военнослужащих, среди которых был командный состав воинской части и военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и по призыву", - отметили в пресс-службе.

В январе 2023 года Борматов в период мобилизации покинул расположение воинской части, находившейся на территории, на которой ввели военное положение. Он уехал к месту своего проживания в Тульскую область, его местонахождения в конце октября установили сотрудники военной полиции.