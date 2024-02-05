Прокуратура Петербурга отменила дело о нападении в метро на фигуриста Дикиджи

Ведомство просит возбудить дело по статье об угрозе убийством

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга отменила уголовное дело о хулиганстве, возбужденное полицией после нападения в метро на фигуриста Владислава Дикиджи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Да, подтверждаем отмену постановления [о возбуждении уголовного дела] прокуратурой", - сказал представитель пресс-службы.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, надзорное ведомство не установило в случившемся факт применения насилия либо угрозы насилия, при этом усмотрело другой состав преступления - угрозу убийством (ст. 119 УК РФ) и просит возбудить дело по этой новой квалификации. Официальным комментарием прокуратуры города ТАСС пока не располагает.

Вечером 2 февраля Дикиджи написал в своем Telegram-канале, что его "чуть не зарезали" в вагоне петербургского метро. Нападавшим, по его словам, был пожилой мужчина, который сначала пытался у него вырвать из рук рюкзак, а затем поднес к горлу блестящий предмет, похожий на нож. Позже фигурист рассказал об инциденте подробнее и пояснил, что в этот момент встал и двинулся к выходу, при этом услышал в свой адрес угрозу от нападавшего. В этот момент двери открылись, и фигурист вышел на платформу станции.

3 февраля в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти сообщили о задержании подозреваемого - 61-летнего местного жителя, работающего в частной компании сервисным инженером. Со слов задержанного, конфликт с молодым человеком у него произошел из-за того, что тот не уступил место женщине в вагоне метро. Тогда мужчина достал ножницы и пригрозил ими. Уголовное дело в отношении фигуранта возбудили по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Дикиджи 19 лет. Фигурист стал серебряным призером чемпионата России, который проходил в декабре 2023 года в Челябинске. Спортсмен выиграл два этапа Гран-при России.