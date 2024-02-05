В Москве мошенники похитили у женщины 6,6 млн рублей, угрожая уголовным делом

Личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Телефонные мошенники похитили более 6,6 млн рублей у москвички, угрожая уголовным делом за якобы сотрудничество с предполагаемым организатором нападения на села Брянской области в марте 2023 года в случае отказа выполнять их указания. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 27-летняя женщина. Она сообщила, что в Telegram с ней связались неизвестные и сообщили о попытке от ее имени перевести деньги одному из руководителей организации "Русский добровольческий корпус" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Денису Капустину (внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Платеж был заблокирован. "В связи с этим женщине необходимо изменить основной счет в Центробанке. В случае отказа от сотрудничества в отношении женщины будет возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

После этого женщине еще звонили несколько человек, представлялись работниками банка, сотрудником департамента военной кадровой разведки. Они показывали видео с якобы своими удостоверениями. При этом заявительнице напоминали, что она не имеет права распространять данную информацию, а если не будет сотрудничать, то ее могут посадить.

"По указанию неизвестных потерпевшая проследовала в отделение одного из банков, где сняла свои накопления в 6,6 млн рублей, а затем через банкоматы внесла на указанные звонившим счета. Таким образом, деньги были похищены", - добавил представитель правоохранительных органов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются.

Капустин был организатором и непосредственным участником нападения, совершенного 2 марта 2023 года членами "Русского добровольческого корпуса" на села Брянской области, в результате чего погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения.