В Подмосковье двое детей погибли при пожаре

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Двое детей отравились продуктами горения при пожаре в квартире в поселке Шевляково. Об этом сообщает областная прокуратура.

"Произошло возгорание в одной из квартир многоэтажного жилого дома в п. Шевляково, в которой находились малолетний 2020 года рождения и его дедушка. В результате от отравления парами газа погибли 3-летний мальчик и 2-летняя девочка, проживающая в соседней квартире. Двое взрослых госпитализированы в медицинское учреждение, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как выяснили пожарные, огонь начал распространяться с дивана, возгорание сопровождалось выделением угарного газа. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, прокуратура взяло его расследование на контроль.