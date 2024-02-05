Аэропорт Саранска временно закрыли из-за выкатившегося за пределы ВПП самолета

По предварительным данным, никто не пострадал

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Аэропорт Саранска временно закрыли на прием и выпуск самолетов после выкатки Superjet за пределы взлетно-посадочной полосы примерно на 10 м, сообщили ТАСС в Росавиации.

"В понедельник, 5 февраля, в 20:34 в аэропорту Саранск самолет Superjet 100 авиакомпании "Россия" после посадки (во второй половине пробега) выкатился вправо от взлетно-посадочной полосы, предварительно, на 10 м. Предварительно, никто не пострадал, самолет повреждений не получил. Аэропорт временно закрыт на прием и выпуск самолетов для эвакуации Superjet", - отметили в Росавиации.

Как сообщил ТАСС один из пассажиров самолета, пассажиры покинули борт. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, сообщила ТАСС, что лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации ТАСС, в самолете, следовавшем рейсом 6165 авиакомпании "Россия" Москва - Саранск, также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светалана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.

Самолет выполнял рейс из Москвы, уточнили в Росавиации, на борту было 6 членов экипажа и 87 пассажиров. "В 21:12 пассажиры высажены штатным трапом аэропорта. Самолет готовится к буксировке на стоянку", - добавили в Росавиации.

Рузаевская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства инцидента, сообщается в Telegram-канале Приволжской транспортной прокуратуры.

В ведомстве также уточнили, что пассажиров доставили в аэропорт.

По данным авиакомпании "Россия", Superjet мог выкатиться за пределы ВПП из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам. "При приземлении самолета Superjet 100, выполняющего рейс №6165, в Саранске в 20:30 произошел сход воздушного судна в конце пробега на 5-7 м вправо. По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам", - отметил официальный представитель авиакомпании.