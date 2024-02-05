Суд в Москве продлил арест экс-владельцу банка "Югра" Хотину до апреля

Также арест продлен бывшему президенту банка Алексею Нефедову

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в рамках рассмотрения уголовного дела о растрате более 23 млрд рублей топ-менеджментом банка "Югра" еще на три месяца продлил срок ареста экс-владельцу кредитного учреждения Алексею Хотину и бывшему президенту банка Алексею Нефедову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу продлена еще на три месяца, то есть до 11 апреля 2024 года", - сказал собеседник агентства.

Замоскворецкий суд ужесточил меру пресечения в отношении Нефедова и Хотина в конце прошлого года в связи с их воспрепятствованием производству по делу. Кроме того, по информации гособвинения, банкир Хотин допускал нарушения избранного ему домашнего ареста, "выходя из дома без разрешения суда и органа надзора". Другим фигурантам - председателю правления кредитного учреждения Дмитрию Шиляеву, а также директору филиала в Москве Нине Черновой - избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и запрета определенных действий соответственно.

В Замоскворецком районном суде уголовное дело в отношении топ-менеджмента банка "Югра" слушалось почти 3 года и находится сейчас на финальной стадии. Гособвинение в ходе прений сторон, которые проходят в суде уже более месяца, попросило приговорить Хотина к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, для Черновой прокурор попросил 9 лет колонии, для Шиляева - 9 лет и 3 месяца, а для Алексея Нефедова - 9,5 года. Каждому из подсудимых прокуратура попросила назначить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей, а также удовлетворить гражданский иск потерпевшей стороны. Хотин и другие подсудимые вину не признают и просят суд оправдать их.

10 мая Замоскворецкий суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России о взыскании более 192 млрд рублей задолженности в доход государства с владельца находящегося на стадии банкротства банка "Югра" Алексея Хотина, бизнесмена и девелопера Александра Клячина, а также "Русь-ойл". Как уточнял ТАСС представитель суда первой инстанции, группа компаний "Русь-ойл" основана в 2013 году подконтрольными Хотину структурами и ведет деятельность по добыче полезных ископаемых в Приволжском федеральном округе, Западной и Восточной Сибири. Генеральной прокуратурой РФ в суде было доказано получение Хотиным незаконного дохода, выраженного в уклонении от уплаты налога на добычу полезных ископаемых в форме углеводородного сырья (НДПИ) и от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщиками - хозяйственными обществами, входящими в группу компаний АО "Русь-ойл", отмечали в суде.