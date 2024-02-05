Суд арестовал замглавы управления столичной прокуратуры по делу юриста Серебренникова

Алексея Куликова в ближайшее время также уволят из органов прокуратуры

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы арестовал заместителя начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел Алексея Куликова который проходит по делу юриста Алексея Федярова, ранее представлявшего интересы режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Куликов отправлен под стражу и в ближайшее время будет уволен из органов прокуратуры. Он проходит как соучастник по делу Федярова", - сказал собеседник агентства. В суде ТАСС подтвердили, что Куликову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Куликов А. И. обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), суд удовлетворил ходатайство СК и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сказали в суде. Ему грозит до 15 лет колонии.

Также 5 февраля отправили под домашний арест Федярова. Ему вменяется ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Кроме этого, мера пресечения была избрана и адвокату Андрею Золотухину, который также проходит по этому делу в качестве посредника. Максимальное наказание по данной статье - 12 лет колонии со штрафом в семидесятикратном размере от суммы взятки.

Федяров является руководителем центра правовой помощи "Статус". Организация специализируется на оказании правовой помощи фигурантам уголовных дел. Во время первого обыска у режиссера Кирилла Серебренникова он представлял его интересы, в дальнейшем вышел из дела.