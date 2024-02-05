СК начал проверку после инцидента с выкатившимся за пределы ВПП Superjet в Саранске

По данным авиационных служб, самолет все еще остается на взлетно-посадочной полосе

ТАСС, 5 февраля. Следственные органы начали проверку после инцидента с выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы самолетом в Саранске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Проводим проверку. Следователи работают", - сказал собеседник агентства.

По данным авиационных служб, выкатившийся за пределы ВПП Superjet все еще остается на полосе.

5 февраля 2024 года в вечернее время пассажирский самолет, прилетевший из Москвы в Саранск, при осуществлении рулежки на аэродроме выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет выполнял рейс по маршруту Шереметьево - Саранск. На борту находились 87 пассажиров и члены экипажа. Пострадавших нет.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, находившаяся в самолете, сообщила ТАСС, что лайнер при посадке выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации ТАСС, в самолете, следовавшем рейсом 6165 авиакомпании "Россия" Москва - Саранск, также находились чемпион мира и Европы в парном катании Алексей Тихонов, тренеры Игорь Лютиков, Светлана Соколовская, Павел Слюсаренко, комментатор Александр Гришин.