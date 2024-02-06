5 февраля, 21:47,
обновлено 5 февраля, 21:58
Военная операция на Украине

Жителю Камчатки предъявили обвинение по подозрению в госизмене

Виталий Невар/ ТАСС
© Виталий Невар/ ТАСС

Мужчину заключили под стражу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Жителю Камчатского края, подозреваемому в совершении государственной измены, предъявлено обвинение.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.

Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн

"Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). По данным следствия, после начала специальной военной операции гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ (Службой безопасности Украины - прим. ТАСС). В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках специальной военной операции и иные данные о ВС (Вооруженных силах - прим. ТАСС) РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края, используя родственников и знакомых, в том числе передавая информацию о них в СБУ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий. 

Теги:
УкраинаРоссияКамчатский крайВоенная операция на Украине