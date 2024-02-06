Жителю Камчатки предъявили обвинение по подозрению в госизмене

Мужчину заключили под стражу

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Жителю Камчатского края, подозреваемому в совершении государственной измены, предъявлено обвинение.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Камчатскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России (государственная измена). По данным следствия, после начала специальной военной операции гражданин России, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, инициативно установил сотрудничество с СБУ (Службой безопасности Украины - прим. ТАСС). В обмен на беспрепятственный выезд в Россию для снятия накоплений со своей банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры мужчина согласился предоставлять иностранной спецслужбе информацию о работе Пограничной службы ФСБ России, участниках специальной военной операции и иные данные о ВС (Вооруженных силах - прим. ТАСС) РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края, используя родственников и знакомых, в том числе передавая информацию о них в СБУ. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается проведение оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий.