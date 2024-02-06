Жителя Хабаровска за убийство жены приговорили к 17 годам колонии

Мужчина облил ее бензином и поджег

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Суд в Хабаровске приговорил местного жителя к 17 годам колонии строгого режима за убийство жены с особой жестокостью. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Мужчину признали виновным по п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью).

Инцидент произошел в июне 2023 года на даче в селе Черная речка Хабаровского района. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женой, облил ее бензином и поджег. 44-летняя женщина умерла в медицинском учреждении спустя несколько дней.