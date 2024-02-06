В Красноярске обнаружили более 2,5 тыс. литров немаркированного алкоголя

Возбуждено уголовное дело

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. литров немаркированного алкоголя - медовухи, вина, самогона - найдено в подпольном цеху в Красноярске. Об этом сообщает региональный главк МВД.

"Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Красноярскому краю <…> пресекли деятельность подпольного цеха по производству спиртного, располагавшегося в одном из складов в Советском районе <…> Красноярска. В ходе обследования помещений стражи правопорядка обнаружили и изъяли линию по перегонке и розливу нелегальной продукции, а также свыше 2,5 тыс. литров немаркированного алкоголя, в том числе вина, самогона, медовухи и различных наливок", - говорится в сообщении.

По версии полиции, местный житель вместе со своим знакомым осенью 2019 года арендовал склад и оборудовал в нем цех по выпуску алкогольной продукции. Для этого он закупил самогонный аппарат, емкости для брожения винограда и приготовления медовухи, а также прочую тару. "Готовый товар подозреваемые складировали в гаражном боксе, расположенном рядом с местом производства. С целью поиска клиентов подельники создали аккаунт в одной из социальных сетей, где размещали прайс-лист с ценами, фото, видео процесса производства и даже записями прямых эфиров с описанием вкусовых качеств алкогольной продукции", - пояснили в региональном главке МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной продукции).