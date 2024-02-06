Неизвестный забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства РФ в Сиднее

В диппредставительстве отметили, что немедленно вызвали полицию и прекратили прием граждан

СИДНЕЙ, 6 февраля. /ТАСС/. Неизвестный мужчина забросил подозрительную сумку на территорию генконсульства России в Сиднее. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

"Неизвестный подошел к забору генерального консульства РФ в Сиднее около 11:00 местного времени (03:00 мск - прим. ТАСС) и перебросил через него на территорию дипломатической миссии спортивную сумку. Сотрудники генконсульства немедленно вызвали полицию и в целях безопасности прекратили прием граждан", - отметили в генконсульстве.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, полиция оцепила улицу Фуллертон-стрит, на которой расположено генконсульство, и после предварительного осмотра сумки, вызвала специалистов для дальнейшего разбирательства.

По данным полиции штата Новый Южный Уэльс, содержимое сумки опасности не представляет. Полицейские забрали ее в участок. Сотрудники генконсульства передали записи с камер видеонаблюдения полиции для установления личности мужчины, перебросившего через ограждение сумку.