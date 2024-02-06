В Иркутской области ликвидировали пожар в двухэтажном доме

Площадь возгорания составила 700 кв. м

ИРКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание двухэтажного жилого дома в Усть-Илимске Иркутской области. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в Иркутской области", - говорится в сообщении.

Жилое здание на улице Профсоюзная в Усть-Илимске загорелось 4 февраля на 250 кв. м, позже огонь распространился на площадь 700 кв. м. В результате пожара здание полностью сгорело. Причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. 2 человек были спасены из горящего помещения и переданы врачам, еще 30 человек смогли эвакуироваться из здания самостоятельно. В мэрии Усть-Илимска решается вопрос о предоставлении людям жилья из маневренного фонда.