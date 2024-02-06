На вещевом рынке в Казахстане произошел пожар

Правоохранители ограничили движение по нескольким близлежащим улицам

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Казахстана тушат пожар, который начался ночью на самом крупном вещевом рынке "Акшын" в городе Семее - административном центре Абайской области на востоке страны. Об этом сообщила пресс-служба департамента полиции региона.

"Пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея произошел около 03:00 (00:00 мск). Пламя на месте тушат сотрудники противопожарной службы", - говорится в сообщении.

При этом данные о площади пожара и причинах возгорания не приводятся.

Сотрудники правоохранительных органов ограничили движение по нескольким близлежащим улицам и следят за соблюдением общественного порядка.