В столичном регионе Японии из-за снегопада пострадали более 220 человек

По данным агентства Kyodo, за сутки из-за непогоды зафиксировали более 170 ДТП

ТОКИО, 6 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 225 человек получили различные травмы в результате последствий сильного снегопада, который прошел в Токио и прилегающих префектурах Сайтама, Канагава и Тиба в понедельник. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Также за прошедшие сутки в столичном регионе Японии зафиксировали более 170 ДТП, связанных с плохими дорожными условиями. В них никто не пострадал.

Движение автомобильного и железнодорожного транспорта в Токио пока не вернулось к обычному режиму из-за ликвидации последствий непогоды. В столичных аэропортах во вторник отменены в общей сложности 27 авиарейсов.

Высота снежного покрова в Токио составила 7 см. В горных районах интенсивность выпадения осадков за сутки достигла около 40 см.