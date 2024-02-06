В Якутии возбудили дело после обращения о незаконной добыче золота

По версии следствия, сотрудники управления Росприроднадзора региона оказывали покровительство предпринимательской деятельности

ЯКУТСК, 6 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности возбуждено в Якутии, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. По данным следствия, сотрудники управления Росприроднадзора по региону оказывали покровительство коммерческой организации.

"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). По данным следствия, должностными лицами управления Росприроднадзора по Республике Саха (Якутия) принималось незаконное участие в управлении коммерческой организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере недропользования, путем предоставления преимуществ, а также оказания покровительства", - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу, поступило обращение жителя Алданского района о незаконной добыче золота, нарушении коммерческой организацией условий лицензии. Уголовные дела возбуждены по результатам поручений заместителя генпрокурора России Дмитрия Демешина.