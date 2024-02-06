Полиция Казахстана задержала участников молодежных группировок в нескольких регионах

В пресс-службе МВД республики рассказали, что в Алма-Атинской области задержали трех человек, заманивавших своих жертв в квартиры и под угрозой расправы вымогавших деньги

АСТАНА, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали участников молодежных криминальных группировок в нескольких регионах страны. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.

"В Шымкенте в ходе проверки оперативной информации выявлен факт похищения трех студентов одного из университетов. Установлено, что шестеро 20-летних мужчин, попав под влияние представителя криминалитета, совершили ряд вымогательств и иных преступлений. В одном эпизоде они, насильно посадив трех студентов в автомобиль, повезли на окраину города, где под угрозой физической расправы через мобильное приложение оформили на них онлайн-кредит и завладели 700 тыс. тенге (более $1,5 тыс. - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении. Все участники этой группировки задержаны.

В Алма-Атинской области задержали трех человек, заманивавших своих жертв в квартиры и под угрозой расправы вымогавших деньги. Все они с санкции суда арестованы.

"В городе Аксу Павлодарской области за совершение вымогательств и мошенничества задержана молодежная группировка, участники которой путем угроз и обмана принуждали потерпевших оформлять на себя кредиты, в последующем отбирали деньги и товары. Подозреваемые задержаны и арестованы", - пояснили в пресс-службе.

В Абайской области выявлена преступная деятельность группировки, участники которой под угрозой физической расправы вымогали у студентов денежные средства. Подозреваемые взяты под стражу. В Акмолинской области выявлен факт вымогательства денег у местного жителя со стороны двух участников молодежной группировки. Один из них уже отбывает наказание за совершение аналогичного преступления, второй подозреваемый арестован.