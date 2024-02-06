6 февраля, 04:16,
обновлено 6 февраля, 04:19
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили об уничтожении семи БПЛА в Белгородской области

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Беспилотники были самолетного типа, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ночью семь украинских БПЛА над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", - отметили там. 

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