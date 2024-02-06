В МО РФ сообщили об уничтожении семи БПЛА в Белгородской области

Беспилотники были самолетного типа, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ночью семь украинских БПЛА над территорией Белгородской области.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", - отметили там.