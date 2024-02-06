Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 4,5 км

Информация о пеплопаде в близлежащих населенных пунктах уточняется

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 февраля. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) мощный пепловый выброс высотой до 4,5 км, сообщили журналистам в Камчатском филиале ФИЦ ЕГС Российской академии наук.

"6 февраля 2024 года, 16:40 по камчатскому времени (07:40 мск). Вулкан Эбеко: высота пеплового выброса составила около 4, 5 тыс. м над уровнем моря", - рассказали в филиале. Информация о пеплопаде в близлежащих населенных пунктах уточняется.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщала, что 5 февраля Эбеко дважды проявлял активность, но тогда высота пеплового столба достигала всего 2 км. Склоны вулкана и район устья реки Городской были усыпаны пеплом. Специалисты измерили выброшенные пепловые камни. Они достигали 7 мм в длину.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.