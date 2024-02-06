В Забайкалье экс-чиновницу обвинили в превышении полномочий

По данным СК, она вымогала премии у своих подчиненных

ЧИТА, 6 февраля. /ТАСС/. Бывшего руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края Елену Морозову обвинили в превышении полномочий. Она вымогала премии у своих подчиненных, сообщили в пресс-службе краевого следственного управления СКР.

"Четвертым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. Она обвиняется в трех фактах превышения должностных полномочий. По версии следствия, обвиняемая, занимая должность руководителя РСТ по Забайкальскому краю, при выплате денежных средств из экономии фонда по оплате труда, потребовала от трех подчиненных сотрудников возвращать часть полученных денег", - говорится в сообщении.

По данным уголовного дела, с 2019 по 2022 год Морозова забрала у подчиненных более 450 тыс. рублей. Средства она тратила по собственному усмотрению. После возбуждения дела обвиняемая уволилась с должности. Ее имущество на сумму более 3 млн рублей арестовано.

Обвинительное заключение утвердил прокурор Забайкалья Александр Яновский. Сейчас дело передано для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Читы.