В Красноярске нашли тело рыбака, которого унесло на льдине по Енисею

Его направили на опознание для установления личности

КРАСНОЯРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Полицейские в Красноярске нашли тело мужчины, которого течением унесло на льдине по Енисею. Тело направлено на опознание для установления личности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"В реке Енисей найдено тело мужчины. Предположительно, это рыбак, погибший в результате несчастного случая после откола льдины 3 февраля. Тело направлено полицейскими на опознание с целью подтверждения личности", - говорится в сообщении.

3 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что на Ярыгинской набережной Красноярска от острова оторвало льдину, на которой находился мужчина. Позднее выяснилось, что это рыбак, который часто приходил на это место. Спасатели и полиция обследовали акваторию реки и прибрежную территорию.