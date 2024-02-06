В Севастополе произошел взрыв газового баллона в жилом доме

Как сообщил губернатор региона Михаил Развожаев, ЧП привело к обрушению части перекрытий между этажами

СЕВАСТОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Перекрытия между этажами частично обрушились из-за взрыва баллона с газом в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"На Леваневского, 18 в жилом доме, по предварительным данным, в одной из квартир взорвался баллон газа. Произошло обрушение части перекрытий между первым и вторым этажами. На первом этаже было пустое неработающее помещение. На фото это видно", - написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, в результате ЧП никто не пострадал.

"Пострадавших не обнаружено. Всего эвакуировано из подъезда восемь человек, в том числе трое детей. Информация уточняется", - написал он.

По предварительным данным, площадь разрушений составляет около 50 кв. м, в настоящее время специалисты отключают дом от коммунальных сетей.

В новость были внесены изменения (09:49 мск) - добавлена информация об отсутствии пострадавших.