В Краснодаре ветер частично сорвал крыши жилого дома и гостиницы

Восстановлением кровли займется управляющая компания

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер ночью повредил крыши жилого дома и гостиницы в Краснодаре, сообщает городская мэрия в своем Telegram-канале.

"Ночью в двух зданиях из-за сильного ветра сорвало часть крыши. В двухэтажном жилом доме по 1-му проезду Стасова, 35 проживают около 50 человек. Также порывом ветра ночью сорвало часть крыши в коммерческом здании по улице Таманской, 92. Здесь располагается гостиничный комплекс", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в районе жилого дома убраны упавшие на дорогу обломки крыши, расселение жителей не требуется, восстановлением кровли займется управляющая компания.

Также в результате сильного ветра в городе повреждены зеленые насаждения - поломаны порядка десятка деревьев, наблюдались 14 случаев аварийного отключения электроэнергии, почти везде восстановительные работы завершены.

В Краснодарском крае до 6 февраля включительно действует штормовое предупреждение по непогоде. Согласно прогнозу синоптиков, во вторник ветер стихнет, его порывы могут достигать 15-20 м/с, днем в городе будет от 7 до 9 градусов тепла.