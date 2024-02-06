В Сочи произошел взрыв газовоздушной смеси в пункте быстрого питания

Пострадали три человека

КРАСНОДАР, 6 февраля. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в здании пункта быстрого питания в Сочи, в результате пострадали три человека, они госпитализированы. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Поступило сообщение о том, что по адресу: город Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 46/2, в помещении быстрого питания произошел хлопок газовоздушной смеси без возгорания. В результате чего погибших нет, пострадали три человека, детей нет, личности устанавливаются. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу номер 3", - говорится в сообщении.

Уточняется, что несущие конструкции здания не повреждены, в ликвидации последствий задействованы 23 человека и 8 единиц техники.